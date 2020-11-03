G.Saray'da Onyekuru şart koştu! Transfer ise...
Devre arası transfer döneminde G.Saray eski futbolcusu Onyekuru'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı. Ancak Onyekuru'nun 1.5 şartı yönetimden kabul gördü.
GÜNDEM 03.11.2020, 21:30
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Yıldız futbolcu Onyekuru'nun devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşme şartı koydu.
Galatasaray'da gündemde olan Onyekuru transferinde yeni gelişme yaşanıyor. Transfer için çözümler arayan G.Saray, Onyekuru'nun1.5 yıllık sözleşme şartı ile karşılaştı.
Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan G.Saray, kanat forvet transferi yapacak. Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor. FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Onyekuru ise "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yönetime iletti.
23 yaşındaki yıldız futbolcunun isteğini olumlu karşılayan G.Saray yönetimi 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek.
Galatasaray'da gündemde olan Onyekuru transferinde yeni gelişme yaşanıyor. Transfer için çözümler arayan G.Saray, Onyekuru'nun1.5 yıllık sözleşme şartı ile karşılaştı.
Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan G.Saray, kanat forvet transferi yapacak. Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor. FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Onyekuru ise "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yönetime iletti.
23 yaşındaki yıldız futbolcunun isteğini olumlu karşılayan G.Saray yönetimi 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek.
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