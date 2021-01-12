G.Saray'da Mostafa Mohamed şoku! Kabul etmedi

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 23 yaşındaki santrfor için en az 5 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor. Opsiyonlu tekliflerde ise kulübün beklentisi 8 milyon Euro'ya çıkıyor.

Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Saint Ettienne de ısrarcı. Fransız temsilcisinin Zamalek'e 6 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunacağı öğrenildi.

Öte yandan Mostafa Mohamed, Zamalek forması ile 51 maçta 19 gol 4 asist üretti.

