G.Saray'da Luyindama şoku!

Kongo basınında yer alan haberlere göre; Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 maçta da forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı.

13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda sakatlandığı ve antremana devam edemediği öğrenildi. Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceğine dair bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Omar Elabdellaoui'nin de Norveç Milli Takımı kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

