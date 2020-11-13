G.Saray'da koronavirüse yakalan futbolcu belli oldu!

G.Saray, bugün yaptığı resmi açıklamayla milli takım kampında bulunan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kim olduğu açıklanmayan bu ismin Norveç Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Romanya ve Avusturya maçlarının kadrosuna dahil edilen Omar Elabdellaoui olduğu ortaya çıktı.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda 28 yaşındaki sağ bekte dün gece baş ağrısı, hafif öksürük ve uyuşukluğa rastlandığı ve bunun üzerine yapılan PRC testinin pozitif sonuç verdiği ifade edildi. Açıklamada sarı kırmızılı futbolcunun oyuncuların konakladığı otelde karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

