G.Saray'da iki sakatlık birden! Saracchi ve Marcao

G.Saray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Sivaspor ile karşılaşacak olan G.Saray'da Marcelo Saracchi ve Marcao sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 8. haftasında G.Saray ile Sivasspor karşılaşacak. G.Saray, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

