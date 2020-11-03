G.Saray'da Feghouli gelişmesi! Sivasspor maçında...
Süper Lig'in 8. haftasında G.Saray'da Feghouli Sivasspor maçında forma giymesi bekleniyor.
GÜNDEM 03.11.2020, 19:24
Süper Lig'in 8. haftasında G.Saray'da Feghouli Sivasspor maçında forma giymesi bekleniyor. Fatih Terim, antremanda performansından memnun kaldığı Feghouli'ye ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
G.Saray'da Feghouli formasına tekrardan Sivaspor maçında kavuşuyor. Öte yandan Feghouli, Ankaragücü karşısında sonradan oyuna girmiş iyi bir performans göstermişti.
G.Saray'da Feghouli formasına tekrardan Sivaspor maçında kavuşuyor. Öte yandan Feghouli, Ankaragücü karşısında sonradan oyuna girmiş iyi bir performans göstermişti.
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