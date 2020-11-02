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G.Saray'da Fatih Terim o ismin biletini kesti!
G.Saray'da Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra Senegalli golcü Mbaye Diagne’nin biletini kesti.
GÜNDEM 02.11.2020, 09:34
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Galatasaray’da Ankaragücü karşılaşmasında Falcao’nun kırmızı kart cezası nedeniyle forvet bölgesinde Mbaye Diagne görev yapmıştı. Senegalli golcü etkisiz bir performans sergilerken; teknik patron Fatih Terim, 56. dakikada Diagne’yi kenara alıp Arda Turan’ı oyuna sokmuştu. Tecrübeli teknik adam, 29 yaşındaki golcü için kararını verdi!
Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim, Mbaye Diagne’nin üstünü çizdi. Tecrübeli teknik direktör, Senegalli golcüyü satılacaklar listesinin başına yazdı. Sarı-kırmızılı yönetim de bunun üzerine Diagne’ye kulüp bulmak için hareket geçti. 29 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde kaynak yaratılmak için satılacak.
G.Saray’ın, devre arası transfer döneminde orta sahanın merkezinin yanı sıra hızlı bir kanat oyuncusu ve Falcao’ya iyi bir alternatif olabilecek golcü alması bekleniyor.
Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim, Mbaye Diagne’nin üstünü çizdi. Tecrübeli teknik direktör, Senegalli golcüyü satılacaklar listesinin başına yazdı. Sarı-kırmızılı yönetim de bunun üzerine Diagne’ye kulüp bulmak için hareket geçti. 29 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde kaynak yaratılmak için satılacak.
G.Saray’ın, devre arası transfer döneminde orta sahanın merkezinin yanı sıra hızlı bir kanat oyuncusu ve Falcao’ya iyi bir alternatif olabilecek golcü alması bekleniyor.
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