G.Saray'da Falcao'nun isteği şaşırttı
Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı futbolcunun 1,5 yıllık alacaklarını istemesi üzerine beklemeye geçti.
GÜNDEM 30.12.2020, 20:26
Devre arası yolların ayrılması beklenen Radamel Falcao ile sarı kırmızılı yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerden beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao ile ilgili "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapmıştı.
Galatasaray yönetiminin Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt sarı kırmızılılar'ı şaşırttı.
1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu cevabın ardından yönetim beklemeye geçti.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao ile ilgili "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapmıştı.
Galatasaray yönetiminin Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt sarı kırmızılılar'ı şaşırttı.
1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu cevabın ardından yönetim beklemeye geçti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü