G.Saray'da Falcao'nun isteği şaşırttı

Devre arası yolların ayrılması beklenen Radamel Falcao ile sarı kırmızılı yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerden beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao ile ilgili "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray yönetiminin Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt sarı kırmızılılar'ı şaşırttı.

1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu cevabın ardından yönetim beklemeye geçti.

