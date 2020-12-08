G.Saray'da Falcao sözünü tutacak mı? 45 gündür antrenmana bile çıkmadı

Galatasaray’da Kolombiyalı yıldız Falcao depremi yaşanıyor. Doktorların “2-3 haftada iyileşir” dediği Kolombiyalı santrfor, 45 gündür bir tek antrenmana dahi çıkmadı. Kolombiyalı yıldızın yerine forma giyen Senegalli forvet Diagne attığı gollerle ilk 11’deki yerini garantiledi.

Son olarak 24 Ekim'deki Erzurumspor karşısında forma giyen ve 45 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao, G.Saray’da artık yedek forvet konumuna düştü. Dünyaca ünlü futbolcunun yokluğunda şans bulan Diagne, üç maçta beş gol atarken, bir de asist yaptı.

Hürriyet’in haberine göre Falcao sakatlığını atlatıp takıma katılacak olsa da teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı vermeyeceği iddia edildi.

Falcao ile benzer sakatlık yaşayan Marcao sadece bir haftada iyileşip forma giyerken, Kolombiyalı yıldızın neden hâlâ tribünde olduğu ise merak ediliyor. Daha önce de benzer bir sakatlık yaşayan Falcao, tam olarak iyileşmeden antrenmana çıkmak istemedi. Sakatlığının ilerleyip aylarca oynayamamaktan korkuyordu. Bu endişesinin üzerine bir de Diagne, Rize’de üç gol birden atınca, haftalardır antrenmana dahi çıkmayan Kolombiyalı forvetin yedek kalması kesinleşti.



Öte yandan Radamel Falcao’nun sağlık konusundaki titizliğinin yanı sıra, ocak ayından itibaren futbol kariyerini Amerika’da sürdürmek istediği de Galatasaray Kulübü’nde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Eski yıldız futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu MLS takımı ınter Miami’nin yıllık 3.5 milyon dolar önerdiği Falcao, eşinin halime olmasından ötürü teklifi beklemeye almıştı.

G.Saray'dan yılda 5 milyon Euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcu, Amerika konusunu görüştüğü yöneticilere, “Eğer Galatasaray’ın mali durumunda düzelme olmazsa ocak ayında ınter Miami’ye giderim” demişti. şimdi Galatasaray Kulübü’nde herkes Falcao’nun bu sözünü tutmasını bekliyor.

