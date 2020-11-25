G.Saray'da Falcao açıklaması! Çaykur Rizespor maçı...

Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

