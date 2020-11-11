G.Saray’da Ertuğrul Erdoğan ile yolları ayırma kararı

G.Saray erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A erkek basketbol başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada Erdoğan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür de edildi.

