G.Saray'da Emre Taşdemir gelişmesi

G.Saray, Sivaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. G.Saray'da sakatlığı bulunan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalışması sevindirdi. Ancak sarı kırmızılı takımda Marcao, Saracchi ve Belhanda ise takımdan ayrı çalıştı.

G.Saray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

