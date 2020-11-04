G.Saray'da Emre Taşdemir gelişmesi
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşacak. Ancak G.Saray'da sakatlıklar can sıkıyor. G.Saray'da Emre Taşdemir'in takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
GÜNDEM 04.11.2020, 19:57
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G.Saray, Sivaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. G.Saray'da sakatlığı bulunan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalışması sevindirdi. Ancak sarı kırmızılı takımda Marcao, Saracchi ve Belhanda ise takımdan ayrı çalıştı.
G.Saray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
G.Saray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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