G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesindeki detay!

Sivasspor maçında takıma olan katkısıyla bir herkes daha sarı kırmızılılar için ne kadar bir oyuncu olduğunu gösteren Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'da kalmak isteyen Belhanda'nın bu hedefine ulaşmak için ekstra bir konsantrasyon içinde olduğu belirtiliyor.

Sivasspor maçında bir gol atan ve Arda Turan bir de asist yapan Belhanda, 3 milyon 350 bin euroluk sözleşmesinin çok altında bir rakama takımda kalmaya razı...

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim’in iyi niyetli tavrı Belhanda'nın performansında etkili oluyor. Son dönemdeki olumlu performansını devam ettirmesi durumunda hem G.Saray hem de Belhanda’nın kazanacağı ifade ediliyor.

