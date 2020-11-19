G.Saray'da Babel'den 'karantina' yorumu!

Karantina günleri için açıklama yapanG.Saray'in Hollandalı yıldızı Babel, "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.

Öte yandan Hollanda Milli Takımı'nda ilk 3 testi negatif olan Babel'in 4. testi pozitife dönmüştü.

