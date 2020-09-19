G.Saray'a Telles müjdesi! Manchester City ve Porto anlaştı

Premier Lig devi Manchester United, Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles’i 40 milyon Euro karşılığında transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği olarak da bu transfer nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.

