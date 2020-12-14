G.Saray ve F.Bahçe o yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Ara transfer dönemi yaklaşırken İtalya'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Çizme basını, ezeli rakiplerin Roma forması giyen Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi Ocak ayında renklerine bağlamak için yarış hâlinde olduklarını öne sürdü.



La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceğini belirtirken Cim Bom ve Sarı Kanarya'nın oyuncunun menajeri Marcelo Simonian ile temasa geçtiğini yazdı. Ünlü muhabir, deneyimli futbolcuyla Katar, Suudi Arabistan ve ABD'den de bazı kulüplerin ilgilendiğini iddia etti.

Roma ile 2023 yazına dek sözleşmesi bulunan Pastore, 2011 ile 2018 yılları arasında Paris Saint Germain formasını giymişti.

