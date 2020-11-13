G.Saray transfer haberleri: Galatasaray'dan Agustin Urzi bombası!
G.Saray transfer haberleri... G.Saray'da seçime rağmen Fatih Terim'e verilen transfer sözünün tutulması için girişimler başladı. Cimbom Agustin Urzi ile ilgileniyor.
GÜNDEM 13.11.2020, 10:04
3
Sezon başında transferde yaşadığı sorunları ocak ayında tekrarlamak istemeyen G.Saray, bu işini sağlama almak istiyor.
Terim’in ısrarla kanat forvet istemesi sonucunda transferde harekete geçen G.Saray yönetimi, Nijeryalı eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için girişimde bulunsa da olumsuz sonuçlandı.
23 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına transfer etmek isteyen G.Saray'a Monaco’dan olumsuz yanıt gelince rota Agustin Urzi’ye çevrildi. 20 yaşındaki futbolcu için Arjantin kulübüyle kiralama üzerinden pazarlıklar yürütülüyor.
Ayrıca Urzi’nin menajeri de G.Saray'ın oyuncusuna olan ilgisini doğruladı. Gallo "Urzi'yi şu anda Avrupa'dan isteyen 3 kulüp var. Aracılar vasıtası ile görüşmeler sürüyor" dedi. Urzi'yi Galatasaray'ın haricinde Roma ve Fiorentina'nın da istediği belirtildi.
Terim’in ısrarla kanat forvet istemesi sonucunda transferde harekete geçen G.Saray yönetimi, Nijeryalı eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için girişimde bulunsa da olumsuz sonuçlandı.
23 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına transfer etmek isteyen G.Saray'a Monaco’dan olumsuz yanıt gelince rota Agustin Urzi’ye çevrildi. 20 yaşındaki futbolcu için Arjantin kulübüyle kiralama üzerinden pazarlıklar yürütülüyor.
Ayrıca Urzi’nin menajeri de G.Saray'ın oyuncusuna olan ilgisini doğruladı. Gallo "Urzi'yi şu anda Avrupa'dan isteyen 3 kulüp var. Aracılar vasıtası ile görüşmeler sürüyor" dedi. Urzi'yi Galatasaray'ın haricinde Roma ve Fiorentina'nın da istediği belirtildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü