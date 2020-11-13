G.Saray transfer haberleri: Galatasaray'dan Agustin Urzi bombası!

Sezon başında transferde yaşadığı sorunları ocak ayında tekrarlamak istemeyen G.Saray, bu işini sağlama almak istiyor.

Terim’in ısrarla kanat forvet istemesi sonucunda transferde harekete geçen G.Saray yönetimi, Nijeryalı eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için girişimde bulunsa da olumsuz sonuçlandı.



23 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına transfer etmek isteyen G.Saray'a Monaco’dan olumsuz yanıt gelince rota Agustin Urzi’ye çevrildi. 20 yaşındaki futbolcu için Arjantin kulübüyle kiralama üzerinden pazarlıklar yürütülüyor.



Ayrıca Urzi’nin menajeri de G.Saray'ın oyuncusuna olan ilgisini doğruladı. Gallo "Urzi'yi şu anda Avrupa'dan isteyen 3 kulüp var. Aracılar vasıtası ile görüşmeler sürüyor" dedi. Urzi'yi Galatasaray'ın haricinde Roma ve Fiorentina'nın da istediği belirtildi.

