G.Saray Luyindama'nın bonservis fiyatını belirledi

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde hiç forma giyemeyen, bu sezon da bir türlü istikrarlı şekilde sahada yer alamayam Luyindama, buna rağmen birçok transfer teklifi almaya devam ediyor. Fanatik’in haberine göre; Yıldız savunmacının menajeri, sarı-kırmızılı yönetimin kapısını çalarak Demokratik Kongolu stopere olan ilgiyi belirtirken, kulübün istediği olası satış fiyatını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda yapılan son görüşmede, sarı-kırmızılı yönetimin Luyindama için 12 milyon Euro'luk alt limit belirlediği ve Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde, bu rakamdan daha düşük bir rakama oyuncunun kesinlikle bırakılmayacağını ilettiği kaydedildi.

Yaşadığı sakatlıkların ardından formayı Ryan Donk'a kaptıran 26 yaşındaki stoper, önce 3 milyon Euro kiralama, ardından 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Standard Liege’den transfer edilmişti. Aslan, olası bir satış halinde hem bu transferden para kazanmış olacak hem de oluşan bu kaynakla Fatih Terim'in listesindeki oyuncuların transferini gerçekleştirecek.

