G.Saray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

Galatasaray’da yaşanan orta saha problemi Fatih Terim’in başına iş açarken; Beşiktaş’ta da Aboubakar dışında santrfor olmaması Sergen Yalçın’ı kara kara düşündürüyor.

Her iki kulüple ilgili ortaya öyle bir iddia atıldı ki gündeme adeta bomba gibi düştü! Futbol yorumcusu Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında Adem Ljajic ile Mbaye Diagne’nin takasa gireceğini açıkladı!

Zeki Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:



"Diagne ve Ljajic takası, Beşiktaş ile Galatasaray arasında ciddi şekilde konuşuluyor. İş yavaş yavaş olgunlaşma sürecine girdi, iki futbolcu için de daha hayırlı olacağı düşünülüyor. Bu takasla ilgili ciddi anlamda ilerlemeler var."

