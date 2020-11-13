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G.Saray başkan adayı Metin Öztürk'ten 'Kırmızı' hamle!
G.Saray başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, yönetimine Nihat Kırmızı'yı da katıyor.
GÜNDEM 13.11.2020, 15:57
G.Saray'da başkanlık seçimi resmen açıklanınca başkan adayları da çalışmalarına hız verdi. 2 senedir G.Saray'da başkan olmak için hazırlanan Metin Öztürk'ten taşları yerinden oynatacak bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Metin Öztürk, G.Saray'ın stadyumu Türk Telekom Stadı’ndaki GSYİAD lounge açılışına dün yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı. Metin Öztürk'ün Doğa Sigorta’nın sahibi de olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.
Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı’yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar’ın Metin Öztürk’ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Metin Öztürk, G.Saray'ın stadyumu Türk Telekom Stadı’ndaki GSYİAD lounge açılışına dün yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı. Metin Öztürk'ün Doğa Sigorta’nın sahibi de olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.
Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı’yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar’ın Metin Öztürk’ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.
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