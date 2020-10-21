Grip aşısının fiyatı ve kimlerin aşılanacağı açıklandı
Grip aşısı için uzmanlar, bu yıl pandemi nedeniyle riskli grupların öncelikli olmasını önermişti. Merakla beklenen grip aşısının fiyatı ve kimlerin aşılanacağı açıklandı.
GÜNDEM 21.10.2020, 15:03
Türkiye’ye her yıl belirli sayıda getirilen grip aşısına bu yıl pandemi nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyulacağı uzun süredir belirtiliyordu.
Grip aşısı için uzmanlar, riskli grupların öncelikli olmasını önermişti. Türkiye’ye getirilen aşıların yetersiz olacağı endişesine karşın, kronik rahatsızlığı olanların ve 65 yaş üzeri kişilerin öncelikli olarak yaptırması gerektiği belirtiliyor.
Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.
Konu ile ilgili bilgiler veren Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.
Grip aşısı için uzmanlar, riskli grupların öncelikli olmasını önermişti. Türkiye’ye getirilen aşıların yetersiz olacağı endişesine karşın, kronik rahatsızlığı olanların ve 65 yaş üzeri kişilerin öncelikli olarak yaptırması gerektiği belirtiliyor.
Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.
Konu ile ilgili bilgiler veren Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü