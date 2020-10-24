Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı fiyatı ne kadar oldu?

Kış ayları yaklaşırken grip salgını ile ilgili kritik uyarılar da gelmeye devam ediyor..

Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Ancak aşı sayısı sınırlı olunca, grip aşısı önce belirlenen risk grubundakilere yapılacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada grip aşısı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız'a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.

Grip aşısı öncelikle riskli gebelere, 65 yaş üzerindeki kronik hastalara, 5 yaş altı kronik hastalara, riskli çalışan sağlık çalışanlarına, organ nakli olanlara yapılacak.



Önceki senelerde çok ilgi görmeyen grip aşısı Koronavirüs süreciyle birlikte çok daha büyük önem taşıdığı için fiyatının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu.

Sağlık Bakanlığı aşısı yaptırabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemine yükledi ve fiyatı konusunda bilgi verdi.

Buna göre grip aşısı fiyatı geçen sene ile aynı olarak 72,64 liradan satışa sunuluyor.



Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

