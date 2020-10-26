Grip aşısı kimlere yapılacak? e-Nabız girişi nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı.

Önceki senelerde vatandaşların pek ilgi göstermediği grip aşısı bilhassa pandemi sürecinde en çok aranılanlar arasına girdi.

Hastalıklardan korunmanın hastalığa yakalanıp tedavi olmaktan çok daha güvenli olduğuna dikkat çeken uzmanlar aşılamanın önemine işaret ediyor.

Yaşı 65 ve üzerinde olanlar, mevsimsel griplere karşı hassasiyeti bulunanlar ve kronik hastalığınız varsa korona virüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmeye neden olmakta.

O yüzden uzmanlar bu riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırmalarını öneriyor.

Bilim insanları grip aşısı yaptıranların koronavirüs bulaşsa dahi bu hastalığı hafif atlatılacağı görüşünde.

Sağlık Bakanlığı da grip aşısı ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Bakanlık açıklamaya göre, yüksek risk grubunda bulunan ve grip aşısı olacak kişiler e-Nabız üzerinden sorgulama yapmaları gerekiyor.

65 yaş üstü, kalp damar hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi gören ve organ yetmezliği bulunan riskli kişiler önceliklerine göre sınıflandırıldı.



e-nabız sistemine giriş yapan vatandaşlar 'Reçetelerim' kısmından grip aşısı sorgulamasını yapabilecekler.

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet girişine tıkladığınızda e-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

e-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.



Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.



Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

* E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

* Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

* Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

* Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

*Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.



* E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda Şekil6’daki ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.



Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Grip aşısının 2020 fiyatı ise 72,64 TL olarak belirlendi.



Aşı eczanelerden temin edilebiliyor.

Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yaptırabilirsiniz

