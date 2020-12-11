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Griezmann'ın Uygur tepkisi! Huawei ile reklam anlaşması iptal etti
Barcelona'nın ünlü yıldızı Antoine Griezmann, Çinli telekom devi Huawei ile olan reklam anlaşmasını Uygur Türklerine karşı yapılan muameleden ötürü iptal ettiğini duyurdu.
GÜNDEM 11.12.2020, 09:56
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Barcelonalı Fransız yıldızı futbolcu Antoine Griezmann, Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemlerine hizmet ederek fişlemeye aracılık ettiği haberlerinin ardından Çinli bilişim devi Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal etti.
ABD merkezli araştırma şirket IPVM hazırladığı raporda; Huawei'nin Çin'de Uygur azınlıklarının yüzlerini tarayarak polis merkezine raporladığını açıklamasının ardından 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Antoine Griezmann, 2017 senesinden beri Çinli telekom devi Huawei'in marka elçisi konumunda bulunuyordu.
Uygur halkına yönelik yüz tanıma sistemine katkı bulunduğunu ifade ederek reklam sözleşmesini iptal ederken ünlü Fransız yıldız futbolcu Çinli Huawei ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi takdir topladı.
ABD merkezli araştırma şirket IPVM hazırladığı raporda; Huawei'nin Çin'de Uygur azınlıklarının yüzlerini tarayarak polis merkezine raporladığını açıklamasının ardından 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Antoine Griezmann, 2017 senesinden beri Çinli telekom devi Huawei'in marka elçisi konumunda bulunuyordu.
Uygur halkına yönelik yüz tanıma sistemine katkı bulunduğunu ifade ederek reklam sözleşmesini iptal ederken ünlü Fransız yıldız futbolcu Çinli Huawei ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi takdir topladı.
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