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Griezmann'dan Çin şirketine Uygur tepkisi! Anlaşmayı iptal etti!
Fransız futbolcu Antoine Griezmann Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasından dolayı teknoloji devi Huawei'yle reklam anlaşmasını iptal etti.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:05
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.
La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bu şirketle bağını kopardığını açıkladı.
Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bu şirketle bağını kopardığını açıkladı.
Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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