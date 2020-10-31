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Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 31.10.2020, 11:01
Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.
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