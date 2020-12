Gram altını 500 TL'den alanlar! 2021 yılında altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatları, COVİD-19’un aşısının bulunması ve geçen hafta İngiltere’de uygulanmaya başlamasının oluşturduğu iyimserlikle önce gerileyip, sonra da dinlenme sürecine girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Gram altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları gerileyecek mi, yoksa düştüğü noktadan yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatı hangi gerekçelerle düşer, hangi gerekçeler yükselir? Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusunun yanıtını verdi.

Gram altın ne kadar yükselecek ya da düşecek? Parasını güvenli liman olarak bilinen altına yatıran vatandaşlar, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın almalı mı satmalımı? sürekli iniş - çıkış halindeki altın fiyatları 2021 yılında ne kadar olacak? Gram altını 500 liradan alanlar üzülmesin çünkü 2021 yılında da altın yükseliş trendinde olacak. Altın alanlara ekonomi uzmanları uyarılarda bulunarak, uzun vadede altının kazandıracağını ifade ediyor.



Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altına olan talebi biraz daha sınırlamış gibi görünüyor, fakat yine de münferit de olsa kısım kısım daha küçük montanlı alışların devam ettiğini de görüyoruz. Geçen hafta itibariyle özellikle 463 - 470 TL seviyelerinde hareket eden altının gram fiyatının 466 TL'den kapandığını gördü. Önümüzdeki hafta da yine bu seviyelerden başlayıp 475 TL'ye kadar toparlanması söz konusu olabilir." dedi.

Yıldırımtürk, " Dolar - TL'deki beklentimi belirtmiştim gerilemeler de 7,85 - 7,83. Yükselişlerde de 7,92 - 7,95 TL seviyeleri. Çarpan etkili de altını bu noktaya götürebilir. Ekstra altının onsunda bir yükseliş söz konusu olursa; O da tabii içeride o 475 çok geçirip 485'e doğru bir fiyat aralığı da olabilir." diye konuştu.



Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Daha önce 500 TL üzerinde altın almış olanların çok fazla endişe etmelerine gerek yok. Biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Zaten altını her zaman söylüyoruz; kısa vadeli alım için çok riskli olur. Orta ve uzun vadede almak gerekir. 2021'e geldiğimizde altın her ne kadar pandemide bir iyimserlik ve normale dönüş olsa bile; Bu sefer gerek Ticaret savaşları gerekse işte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılan sürecindeki gelişmeler, jeopolitik gerginlikler ve para birimlerine olan güvenin hala zayıf olması, diğer taraftan da eksik faizlerin devam ediyor olması, kripto para çalışmaları, dijital paraya geçiş altını önümüzdeki sene itibariyle de yine talep açısından daha talepli olacağı görünüyor." şeklinde konuştu.

"2020'deki kadar pandeminin etkisiyle çok hızlı yükselişler görmeyebiliriz ama trendy yukarı yönde olduğunun altını çizmek istiyorum." diyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın almalı mı, satmalı mı" diye sorulan sorulara vereceğim cevap belli. Çok ihtiyacınız varsa satılabilir ama likintiniz varsa, bu fiyatlardan da alım yapılıp orta ve uzun vadede beklenebilir. Ama her zaman söylüyoruz; özellikle portföyler de yüzde 40 civarında altın bulundurulmalı.

Bazı sorular alıyorum; "Paranın tamamını altına almıştım. Ne yapayım diyenler var?" Bir kere o bir yanlış strateji. Çünkü her zaman fırsatlar olabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz gibi bir gerileme sırasında daha aşağıdan alma fırsatı da olabildiği gibi yükselişler de de satış fırsatını da yakalaya biliyorsunuz. Orta ve uzun vadeli alım yapmak ve portörler de yüzde 40 civarında altın bulundurmak daha doğrudur. Diğer kısımlarını ise orta ve uzun vadeli düşünüyorsanız; Şu anda hisse senetlerinde seçici olmak suretiyle ve yine uzmanlara sormak suretiyle bir kısım hisse senedi de alınabilir. Hazine tahvilleri faizleri her geçen gün biraz daha yükseliyor, o da cazip olabilir. Dolayısıyla yumurtaları aynı sepete koymak değil, daha parçalı portre yapmak daha doğru olur. "



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, "Geçen hafta içinde yaşanan gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek. Özellikle altın fiyatı bundan ne kadar etkilenecek? Biliyorsunuz bir taraftan Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım ile ilgili kararlar alındı. Diğer taraftan da Amerikan savunma bütçesi, Cuma günü kabul edilirken senatoda... Yine o yasanın içinde Türkiye'ye yaptırımlar olduğu söylendi. Bunların piyasaları olumsuz etkisi olur mu, olmaz mı? bu merak ediliyor... Bu noktada altın fiyatları, bir dinlenme sürecine girdi. Dolayısıyla bundan sonra altın almalı mı satmalı mı? Bu konuda bazı endişeler de var. Daha da düşecek gibi yorumlar var. Sene sonuna yaklaştığımız bu günlerde, artık pozisyonlar alınıyor ve biliyorsun 25 Aralık itibariyle Noel başlayacak. "

Yıldırımtürk, konuşmasına şu şekilde devam etti; Piyasalar biraz daha tatil moduna girecek. O bakımdan bu 2 hafta çok önemli... Bu girdiğimiz haftanın en önemli beklentisi özellikle Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz toplantısı. Dolayısıyla yeni bir yönetim Ocak ayı itibariyle başlayacak. 20 Ocak 2021'de Biden hükümeti görevi devralacak. Bunun öncesinde acaba Merkez Bankası FED bir şey yapacak mı, nasıl bir karar alacak? Bunlar da tabii hafta içinde merak edilen sorular ve bunların da cevabını hafta içinde de bulacağız. "

Bu noktada özellikle Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım konusunda Mart ayına kadar bir süre tanınmış durumda. Zaten Avrupa'nın Türkiye ile ilgili bir yaptırım kararı alması beklentisinde değildim. Çünkü Türkiyesiz bir Avrupa düşünmek zor. Türkiye özellikle ihracatın büyük bir kısmını başta Almanya olmak üzere, İngiltere'de yapıyor. Dolayısıyla, Avrupa Birliği'nde bazı süreçler yaşandı. Bir taraftan da Gümrük Birliğimiz var. Bunu da unutmamak gerekir; Bunun piyasalarda çok fazla etkisi olmadı vre olmayacak gibi de görünüyor. Zaten borsanın da haftaya yükselişle kapatmasından da bu belliydi.

Diğer taraftan Amerika'da savunma bütçesinin Trump görevi bırakmadan önce kabul edilmişti. Bu savunma bütçesinin içinde de yine savunma ile ilgili bazı yaptırımlar var. Türkiye ile S-400 Rusya'dan alınan füzelerle ilgili bir yaptırım gelebilir diye beklentiler vardı.

Evet bu geçti senatodan ama Trump tarafından veto edilme olasılığı da var. Onun için bu konudaki yorumlarında çok kötümser olmadığını Cuma günü itibariyle gördük.

Cuma günü vadeli işlemler ve opsiyon borsasında da borsa de miktar yükselişle kapandı. Dolayısıyla bu karardan sonra borsanın bu şekilde vadeli işlemlerde yükselişle kapanmış olması da haftaya yine bir miktar temkinli iyimserlikle başlayacak gibi görünüyor."



"Döviz fiyatlarında da artık senenin sonuna gelirken pozisyon kapatma işlemlerini biraz da ön plana çıktığını görüyoruz. Her ne kadar dış piyasalarda dolar, diğer para birimleri karşısında geliyor olsa bile bizde talepten kaynaklanan bir fiyat hafif yükselişi var." diyen Yıldırımtürk, "Cuma günü işte 7,90'a kadar yükselen dolar-TL fiyatı görmüştük. Daha sonra kapanışa doğru 7, 83 liraya kadar geriledi. Bu kısa vadede yeni 7, 85 - 7,95 bandında hareket edecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.



Yıldırımtürk, "Dış piyasalarda da dolar yine zayıf seyrini bir süre daha sürdürebilir. Ama bunun için de yine çarşamba günü açıklanacak olan FED toplantısındaki kararlara bakacağız. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor ama ileriye dönük beklentiler Başkan Paul tarafından açıklanacak. Muhtemelen bunlar belki doların dolar paritesi üzerinde etkilerini gösterebilir. Ama Avrupa Merkez Bankası, geçen haftaki toplantısından da yine teşvikle ilgili yeni kararlar alındı. Bunun da euro üzerinde çok fazla gevşetici bir etkisi olmadığını da gözledik." diye konuştu.

Yıldırımtürk, Euro Dolar paritesine teknik olarak bakacak olursak; Euro Dolar paritesinde yani kısacası 1.20 ile 1.22 arasında hareket eden bir Euro Dolar paritesi kısa vadede görebiliriz." dedi.



Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarına ilişkin yorumunda ise; "Altın cephesi'nde bakacak olursak; Altın geçen hafta başlangıçta bir miktar düşüş ile başladıktan sonra tekrar bir yükselişe geçti. Bunun da gerekçesi; Amerika'da gibi teşvik paketinin çıkarılacak beklentisi ve bununla ilgili yeni gelecek hükümetin yetkilileri Trump hükümetinden böyle bir talepte bulunmuş olmaları. En azından acil ihtiyaç karşılığında daha önce beklenen paketin bir kısmının çıkarılması beklentisi.

Sanki bu olayı biraz sıcak bakıyormuş gibi de görünüyor Trump hükümeti gitmeden önce... Bunlar altını yeni bir teşvik geliyor şeklinde biraz tetikledi ve dolayısı ile bu yükselişin daha sonra yerini bir miktar gerilemeye bıraktığını gözledik." dedi.



Altının onsundaki gerilemeye ilişkin Yıldırımtürk, "Yine 1825 - 1865 dolar aralığında hareket eden bir fiyat gördük altının onsunda... Hafta sonunda 1840 dolardan kapattı ve cuma günü 1833 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Buradan gelen alımlar 1840 dolardan kapanması neden oldu. Teknik olarak da yine orada 1849 dolar seviyesi geçilmezse yine 1830 dolar seviyelerini görebiliriz. Görünen o ki doğru pozisyon kapatma işlemleri veya yeni sene ile ilgili beklentiler ile birlikte diğer emtialar da da yükselişler olduğunu gözlüyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Teşvik paketlerinin gerçekleşmesi halinde emtia fiyatlarındaki yükselişle enflasyoist baskı oluşturabilecek. Önümüzdeki dönemde talep enflasyonu şeklinde yansıması olabileceği beklentisiyle altın güvenli liman özelliği biraz destek görüyor." şeklinde konuştu.

"Daha aşağı yönlü hareketler olacağı şeklinde yorumlar var, ama ben buna çok katılmıyorum. Çünkü altının 1840'da kapanmış olması, daha aşağıda kapanamıyor olması burada bir destek seviyesi bir taban oluşturmaya çalıştığını görüyoruz." diyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuşmasına şu şekilde devam etti;

" Teknik olarak buralardan tekrar 1860 -1875. Belki de çok hızlı bir şekilde 1900 dolar seviyelerinde görebiliriz. Çünkü artık bu kadar çok agresif hareketler oluyor ki eksi faiz nedeniyle. Pozisyonlar hemen değişebiliyor ve bir günde altının onsu 40 dolar, 50 dolar yükselebiliyor veya o kadar da düşebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde aşı bulundu ve aşının uygulanmasına başlanacak. Geçen hafta İngiltere'de başlamak üzere aşı yapılmaya başlandı. Fakat aşının iyileştirme etkileri kısa zamanda olması beklenmiyor. Kademeli olarak en az 6 ay veya bir buçuk sene kadar sürmesi bekleniyor.

Şu anda 2 ve 3 etapları yaşanan pandemini ekonomilerde olumsuz etkisi hala devam ediyor. Bunu da fiyatladığımızda zaman, altına destek olan diğer bir gelişme budur.

Beklentim en azından bu hafta itibariyle 1.900 doğru bir hareketin olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunun içeride yansımaları olacaktır. İçeride her ne kadar talep biraz düşük olsa bile bu hem bir taraftan faizleri yükseliyor olması, hem de yine 24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın faiz toplantısında yeni beklentiler en az 100 baz puan bir faiz artırımı şeklinde olması.

Bu faiz artışı özellikle mevduatta parasını tutanların yine orada devam etmeye başladığını ve altını olan talebin biraz daha ama satışların olmadığının da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bir normalleşme süreci var. Hem Merkez Bankasından hem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan sonra alınan tedbirlerde etkili oldu."

Editörün notu: Haberde geçen tahmin ve iddialar haber değeriyle verilmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.