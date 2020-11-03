Gram altın fiyatları: Gram altın ne kadar yükselecek?
Gram altın fiyatları 519 lirayla rekor kırdı. Altın fiyatları yükselişe devam etti. Gram altın 519 lirayla en yüksek seviyesine çıktı.
GÜNDEM 03.11.2020, 22:09
Altın fiyatları, yatırımcısıma kazandırmaya devam ediyor. Dolar kuru ve altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarak tarihi zirveyi gördü. Bugün çeyrek altın 852 lira, cumhuriyet altını da 3.472 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanıyor.
Gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı.
Gram altın, bugün ( 3 Kasım 2020) yükselişle başladı ve saat 14.35 itibarıyla 519 lirayla rekor kırdı.
çeyrek altın 852 lira, cumhuriyet altını da 3.472 liradan satış işlemi gördü.
Altının ons fiyatı, 1.899 dolar seviyelerinden işlem yapıldı.
Öte yandan uzmanlar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade ettiler. Ons altında 1.900 direnç konumunda...
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanıyor.
Gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı.
Gram altın, bugün ( 3 Kasım 2020) yükselişle başladı ve saat 14.35 itibarıyla 519 lirayla rekor kırdı.
çeyrek altın 852 lira, cumhuriyet altını da 3.472 liradan satış işlemi gördü.
Altının ons fiyatı, 1.899 dolar seviyelerinden işlem yapıldı.
Öte yandan uzmanlar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade ettiler. Ons altında 1.900 direnç konumunda...
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