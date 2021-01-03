Gram altın fiyatı 2021’de nasıl seyredecek? Uzmanından tavsiyeler

2021 yılında altına yatırım yapılır mı? Ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya’nın youtube kanalına konuk olan Dr. Tuğberk Çitilci vatandaşın altın fiyatlarıyla ilgili merak ettiklerini cevapladı.

Ons altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan yükselişlere rağmen dolar kurunun sert geri çekilmesi gram altın fiyatındaki yükselişlerin önünü kesti. Ons altın fiyatı 2021 yılın son haftasını 1900 dolar seviyesinde kapatırken dolar kuru son haftalardaki düşüşünü yılın son gününde de sürdürdü. Kur bir ara 7.30 TL seviyesine kadar düşerken yılı 7.44 TL seviyesinde kapattı. Ons altın ve dolar kuru fiyatının belirlediği gram altın ise bu fiyatlamalar üzerinden yılı 450 TL ile sonlandırdı.

Ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya’nın Youtube kanalına konuk olan ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci altın fiyatlarının önümüzdeki dönem nasıl bir grafik izleyeceği hakkında fikirlerini paylaştı. Dr. Tuğberk Çitilci konuşmasında altın fiyatları için kritik destek ve direnç seviyelerini açıklarken şunları söyledi:



“Ons altın fiyatında 200 günlük basit hareketli ortalama 1.882 dolar, bunun üzerinde kaldığı sürece 1.950 dolar bandına gitme potansiyeli bulunuyor. Ben ons altın fiyatında 144 günlük basit hareketli ortalma olan takip 1.872 doları takip ediyorum. Bir de onun altına 233 günlük hareketli ortalama koyalım. O da 1.792 seviyesidir. Bu bant arasında hareket ediyor. Altın fiyatının yukarı doğru gitmesi için 144 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece 1.950 dolar potansiyeli var. “,

Altın fiyatının etkileyecek en önemli faktörün koronavirüs aşısı olduğunu belirten Çitilci aşılama rasyosununun ( Aşılanan kişi sayısı / tedarik edilen aşı sayısı ) mutlaka takip edilmesi gerektiğini ileri söyledi.

