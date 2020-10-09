Gram altın 500 TL'ye dayandı! Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Enflasyondaki ciddi artış nedeniyle en sağlam liman olarak bilinen altına talep arttı. Yatırımcının ilgisi altın fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Fiyat artışları sonrası çeyrek altının fiyatı ise 804 lira seviyesinde seyrediyor.

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Ons altında yaşanan yükseliş diğer altın türlerini de etkiliyor.



Gram altın: 487 lira

Çeyrek altın: 804 lira

Yarım altın: 1.609 lira

Cumhuriyet altını: 3.278 lira



Ülkemizde yaşanan son yıllardaki ekonomik problemler ve yüksek enflasyon en çok altın fiyatlarında gözleniyor.

Günümüzde 487 liradan işlem gören gram altın, 10 yıl önce 9 Ekim 2010 tarihinde 63.00 Türk Lirasından işlem görüyordu.



Gram altın: 63 lira

Çeyrek altın: 104.50 lira

Yarım altın: 209.00 lira

Cumhuriyet altını: 425 lira

