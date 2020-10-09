Gram altın 500 TL'ye dayandı! Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Yatırımcıların güvenilir liman olarak değerlendirdiği altına ilgi sürüyor. Talepten dolayı gram altın fiyatı 500 TL'ye dayandı. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...
GÜNDEM 09.10.2020, 10:40
Enflasyondaki ciddi artış nedeniyle en sağlam liman olarak bilinen altına talep arttı. Yatırımcının ilgisi altın fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Fiyat artışları sonrası çeyrek altının fiyatı ise 804 lira seviyesinde seyrediyor.
Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Ons altında yaşanan yükseliş diğer altın türlerini de etkiliyor.
Gram altın: 487 lira
Çeyrek altın: 804 lira
Yarım altın: 1.609 lira
Cumhuriyet altını: 3.278 lira
Ülkemizde yaşanan son yıllardaki ekonomik problemler ve yüksek enflasyon en çok altın fiyatlarında gözleniyor.
Günümüzde 487 liradan işlem gören gram altın, 10 yıl önce 9 Ekim 2010 tarihinde 63.00 Türk Lirasından işlem görüyordu.
Gram altın: 63 lira
Çeyrek altın: 104.50 lira
Yarım altın: 209.00 lira
Cumhuriyet altını: 425 lira
Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Ons altında yaşanan yükseliş diğer altın türlerini de etkiliyor.
Gram altın: 487 lira
Çeyrek altın: 804 lira
Yarım altın: 1.609 lira
Cumhuriyet altını: 3.278 lira
Ülkemizde yaşanan son yıllardaki ekonomik problemler ve yüksek enflasyon en çok altın fiyatlarında gözleniyor.
Günümüzde 487 liradan işlem gören gram altın, 10 yıl önce 9 Ekim 2010 tarihinde 63.00 Türk Lirasından işlem görüyordu.
Gram altın: 63 lira
Çeyrek altın: 104.50 lira
Yarım altın: 209.00 lira
Cumhuriyet altını: 425 lira
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