Göztepe’den savunmaya takviye, Marko Mihojevic'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:17
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Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.
Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.
Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.
Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.
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