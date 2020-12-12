Göztepe'den maç sonu hakem isyanı!
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe maç sonu sosyal medya hesabından maçın hakemine isyan etti.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:01
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Göztepe Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 2-0 geriye düştüğü maçta durumu 2-2'ye getirdi. Ancak karşılaşmayı Çaykur Rizespor 90. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanmayı başardı.
Göztepe Kulübü maç sonrasında sosyal medya hesabından hakeme isyan etti. Hakeme yönelik yapılan paylaşımda "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım kısa süre içinde Göztepe taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.
Göztepe Kulübü maç sonrasında sosyal medya hesabından hakeme isyan etti. Hakeme yönelik yapılan paylaşımda "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım kısa süre içinde Göztepe taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.
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