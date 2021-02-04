Süper Lig 23.haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Göztepe 25 puanla ligin 13. sırasında yer alırken Malatyaspor 28 puanla 10. sırada

Peki Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



İzmir'de gerçekleşecek Göztepe - Yeni Malatyaspor maşı Bornova Stadı'nda oynanacak.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Spor Toto Süper Lig Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 16:00'de başlayacak.

