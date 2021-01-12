Göztepe, Peter Zulj'u kadrosuna katıyor!
Göztepe'nin Anderlecht forması giyen Peter Zulj'u kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.
GÜNDEM 12.01.2021, 08:16
Süper Lig'de 15. sırada bulunan ve küme düşme tehlikesini derinden hisseden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna son olarak Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i katan İzmir temsilcisinin Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Peter Zulj'u da renklerine bağlamaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Le Soir gazetesi, teknik direktör Vincent Kompany'nin kadro planlamasında yer almayan 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun sezon sonuna dek Sarı Kırmızılılar'a kiralanacağını yazdı. Öte yandan Avusturyalı futbolcu için yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmayacağı da ifade edildi.
Le Soir gazetesi, teknik direktör Vincent Kompany'nin kadro planlamasında yer almayan 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun sezon sonuna dek Sarı Kırmızılılar'a kiralanacağını yazdı. Öte yandan Avusturyalı futbolcu için yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmayacağı da ifade edildi.
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