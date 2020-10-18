Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Milli aranın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu oluyor.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Göztepe ise ilk 4 haftada bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı ve 6 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

YEDEKLER: Megyeri, Burekovic, Gassama, Titi, Kubilay, Mossoro, Obinna, Efe, Burak, Cherif

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Novak, Sadık, Tolga, Mert Hakan, Ferdi, Thiam, Sinan, Ademi, Cisse

