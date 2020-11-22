Göztepe, 6 maç sonra galibiyeti hatırladı
Süper Lig'de son 6 maçtır kazanamayan İzmir ekibi Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. 2 gol atan Senegalli Cherif Ndiaye maçın yıldızı oldu.
GÜNDEM 22.11.2020, 18:20
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İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleye Göztepe golle başladı. 10. dakikada Ndiaye attığı golle takımını öne geçirdi.
Ankaragücü 29. dakikada Endri Çekici'nin ayağından gol kaçırdı. Sonrasında hakimiyetini sürdürmeyi başaran Göztepe ise son dakikada golü yese de sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, puanını 11'e yükseltti..
Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.
Ankaragücü 29. dakikada Endri Çekici'nin ayağından gol kaçırdı. Sonrasında hakimiyetini sürdürmeyi başaran Göztepe ise son dakikada golü yese de sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, puanını 11'e yükseltti..
Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.
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