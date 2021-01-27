Gözler kabine toplantısında! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile yükselen vaka sayısı sebebiyle hafta içi ve hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Yasaklar halen devam ediyor. Ancak koronavirüs salgını ile ilgili olarak vaka sayısındaki düşüşün ardından, "Yasaklar ne zaman kalkacak" sorusu en çok araştırılan gündem konuları arasında yer alıyor.

Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden düzenlenmesi ve kısıtlamaların esnetilmesi öngörülürken hafta sonu kısıtlamalarının ne olacağı da merak ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamış kabine toplantısını işaret etmişti.

Kabine toplantısının ise gelecek hafta pazartesi günü yapılması bekleniyor ancak henüz kesin tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.



Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hafta sonları ise kısıtlamalar Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.



Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen yasakların ne zaman biteceği henüz açıklanmadı.

Salgın ile ilgili önemli kararlar, kabine toplantısının ardından açıklanıyor.

Pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısında bazı yasakların yeniden düzenlenmesi kimi kısıtlamaların iptal edilmesi bekleniyor.

