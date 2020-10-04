"Gösterilen teveccüh için teşekkür ederiz"

Hizmet-İş Sendikası İBB’de yetkiyi aldı. Konu ile ilgili Hizmet-İş tarafından yapılan açıklamada, kendilerine teveccüh gösteren çalışanlara teşekkür edilirken, diğer tüm çalışanlara da beraber yürüme çağrısında bulunuldu.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlarda gerekli çoğunluğu sağlayarak yetki tespiti aldı. Bakanlık tarafından 22 Eylül 2020 tarihinde gönderilen ‘Yetki Tespiti’ yazısı ile Hizmet-İş’in yetkili sendika olması resmileştirildi. İstanbul Büyükşehir çalışanlarını kendilerine gösterdikleri teveccühten dolayı kutladıklarını belirten Hizmet-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Bu başarının kahramanları örgütlenme sürecimize katkı veren tüm emekçi kardeşlerimizdir. Bütün arkadaşlarımız tek bir noktaya, tek ve hedefe kilitlenmiş biçimde bu mücadelede ter dökmüşlerdir. Bu birlik ve beraberliğimizi, mücadele azmimizi bundan sonraki süreçlere de taşıyacağız” ifadeleri kullanıldı. Sendika olarak önlerinde bir TİS süreci olduğu kaydedilen açıklamada, çalışanların haklarını alabilmek için bu süreci de büyük bir kararlılık yürütüleceği belirtildi. Açıklamanın sonunda ise İBB çalışanlarına şu çağrıda bulunuldu: “Her ne sebeple olursa olsun henüz Hizmet-İş’e üye olmamış arkadaşlarımızı, hak kayıplarına uğramamaları için sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.”

