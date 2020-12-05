Görüntüler Kocaeli'nden! Çığlık çığlığa kaçtılar
İzmit'te koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
GÜNDEM 05.12.2020, 09:35
İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.
Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.
Kaynak: DHA
Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.
Kaynak: DHA
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