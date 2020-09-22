Görülmemiş olay! Ölü penguenin midesinden N95 maske çıktı
Brezilya'da bir plajda ölü olarak bulunan penguenin midesinden N95 tıbbi maske çıktı.
GÜNDEM 22.09.2020, 20:51
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Brezilya'da bir plajda ölü olarak bulunan penguenin midesinden N95 tıbbi maske çıktı.
Brezilya’da meydana gelen olay da tıbbi malzemelerinin dikkatsizce elden çıkarılmasının çevreye nasıl zarar verdiğinin bir diğer örneği oldu. Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapıldı. Hayvanın midesinden sanayide ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etmek için yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.
Brezilya’da meydana gelen olay da tıbbi malzemelerinin dikkatsizce elden çıkarılmasının çevreye nasıl zarar verdiğinin bir diğer örneği oldu. Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapıldı. Hayvanın midesinden sanayide ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etmek için yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.
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