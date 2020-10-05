Görevden alınan Ali Edizer'den Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in çok eşliliği savunan ve medeni kanunun kaldırılmasını isteyen açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, bugün sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Edizer'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek "Aldım, kabul ettim Sayın Bakanım. Başım üstüne" yazması şaşkınlık yarattı.

Edizer, söz konusu paylaşımlarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına yönelik ise "Destek veren ve dua eden kardeşlerime teşekkür ederim. Ortada bir sıkıntı da yok zaten. Klasik CeHaPe hazımsızlığı ve edepten ve hayadan mahrum bir topluluğun sosyal medya üzerinden kendilerine yakışır bayağı yorum ve hakaretler. O kadar. Kem söz sahibinindir..." paylaşımını yaptı.

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hiçe sayarak erkeklere ikinci eş alması yönünde çağrı yapmıştı. Bu açıklamalar infial yaratırken, konu sosyal medyada gündem olmuş, Edizer görevden alınmıştı.

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer almış, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurmuştu. Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konunun takipçisi olacağız" demişti.

