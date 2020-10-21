Görenler heyecanlandı! Polis böyle kurtardı
Van'ın Erciş ilçesinde bir kişi intihara teşebbüs etti. İntihara kalkışan kişiyi polis son anda kurtara bildi. O anlar görenleri heyecanlandırdı.
GÜNDEM 21.10.2020, 21:37
2
Olay, saat 17.00 sularında ilçenin Van Yolu Caddesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen E.G., intihar girişiminde bulunmak için iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıktı.
Aşağı doğru sarkan E.G.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri E.G.'yi ikna edip aşağı inmesi için çalışma başlattı. Ancak yarım saat süren ikna çabalarına rağmen E.G., aşağı inmezken, sarktığı pencerenin camlarını da kırıp aşağı attı.
Polis, kimseyi yanına yaklaştırmayan E.G ile bir süre konuşup, dikkatini başka yöne çevrdikten sonra da bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Sarktığı pencereden alınan E.G. olay yerinde bulunan ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aşağı doğru sarkan E.G.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri E.G.'yi ikna edip aşağı inmesi için çalışma başlattı. Ancak yarım saat süren ikna çabalarına rağmen E.G., aşağı inmezken, sarktığı pencerenin camlarını da kırıp aşağı attı.
Polis, kimseyi yanına yaklaştırmayan E.G ile bir süre konuşup, dikkatini başka yöne çevrdikten sonra da bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Sarktığı pencereden alınan E.G. olay yerinde bulunan ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü