Görenler hayret etti! Turşu bidonundan mazot deposu yaptı ceza yedi
Sivas'ta turşu bidonundan mazot deposu yapan kamyon şoförüne maddi para cezası verdi.
GÜNDEM 17.11.2020, 02:18
Sivas'ta farklı bir araca ait plakayı kullanan ve turşu bidonundan mazot deposu bulunan kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu.
Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da turşu bidonundan yapıldığını fark etti.
Araca ait evraklarını inceleyen polisler, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti.
Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan, çekme belgesi bulunan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.
Kars'tan Konya'ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu.
Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da turşu bidonundan yapıldığını fark etti.
Araca ait evraklarını inceleyen polisler, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti.
Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan, çekme belgesi bulunan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.
Kars'tan Konya'ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.
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