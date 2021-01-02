Goran Pandev'den Galatasaray itirafı
Eski Galatasaraylı Goran Pandev, sarı kırmızılı takımda yaşadığı deneyimi kariyer hatası olarak değerlendirdi.
GÜNDEM 02.01.2021, 19:42
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Goran Pandev ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.
Pandev kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" cevabını verdi.
Pandev kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" cevabını verdi.
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