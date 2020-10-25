Google'ın sesli asistanı, kullanıcılar konuşmadan onları algılayacak

Google, kullanıcı mevcudiyetini algıladığı anda Google Asistan'ı etkinleştirecek akıllı ekranı Nest Hub Max için donanım yazılımı üzerinde çalışıyor.

Google Asistan ürünlerinin etkinleşmesi için genelde "Hey, Google" gibi bir "uyandırma sözcüğü" gerekiyor.

Google, sesli yardımcısının, kullanıcılar bir şey söylemek zorunda kalmadan etkinleşmesini istiyor.

Jan Boromeusz'ün açıkladığı yeni özellik, kullanıcının mevcudiyetini tespit etmek için kameradan yararlanıyor olabilir.

Özellik, Nest Hub Max'in, kişinin yaklaşıp yaklaşmadığını belirlemek için Nest cihazının hoparlörlerini ve mikrofonlarını kullanan içine yerleşik ultrason sensörlerini de kullanıyor olabilir.

Nest'in ultrason algılaması, duyulamaz ultrasonik titreşimler yayarak cihazın önünden yaklaşık 1,2 metre uzağa kadar erişen bir menzile sahip.

Şirket, Ultrason Algılama özelliğinin Nest Hub Max ekranlarındaki kamerayla birlikte kullanılabileceğini de söylüyor.

Google, "Eğer Face Match'e kaydolduysanız ve kişiselleştirmeyi açtıysanız, cihaz yüzünüzü eşleştirdiğinde bildirimler alacaksınız” diyor ve devam ediyor:



Google'ın üzerinde çalıştığı ve Asistan'ın kullanıcılar tarafından etkinleştirilmeden onları dinlediği tek gelişme bu değil.

İnternet devi kısa süre önce, telefonları evdeki belirli sesleri duyduğunda kullanıcılara bildirim gönderecek yeni bir güncellemeyi Android platformunda yayımladı.

Bu özellik, artık duman alarmlarını, yangın alarmlarını, sirenleri, ağlayan bebekleri, kapı zillerini, havlayan köpekleri, akan suyu, kapıya vuran insanları ve daha fazlasını duyabilen Canlı Altyazı işlevine erişilebilirlik güncellemesi olarak geliyor.

Ağustosta Google, yanlışlıkla bazı akıllı Home hoparlörlerini de güncellemişti. Böylece hoparlörler cam kırılması, balonlu naylon patlaması, hava kompresörü tankı gibi pasif sesleri ve alarm gibi ses çıkaran diğer tiz sesleri duyabilmeye başlamıştı.

Bu tür özellikler daha fazla güvenlik sağlasa da ortam izleme kullanımı nihayetinde Google ürünlerinin sadece bir uyandırma sözcüğüyle etkinleştirilmektense sürekli çevrelerini dinlemelerinin önünü açabilir.

"Face Match'e kayıtlı değilseniz ama bildirimler ve kişiselleştirme açıksa, yakınlarda olmanız durumunda Ultrason Algılama bekleyen bildirimleri gösterecek."Google, özelliğin nasıl çalıştığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

