Google'ın ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bugünkü bölümünde Serdar Mete büyük başarı kazandı. 250 bin liralık soruya kadar gelen Serdar Mete 250 bin liralık soruya doğru yanıt verebildi mi? Peki Kim Milyoner Olmak İster 250 bin liralık sorunun cevabı ne? Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi? Google ne demek? Google kelimesinin İngilizcesinin Türkçesi ne anlama geliyor? İngilizce’de Google'ın Türkçe anlamı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster 250 bin liralık soru ve cevabı: Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?

A. Bağ ağrısı

B. Kulak tıkacı

C. Sırt masajı

D. Güneş gözlüğü

Sorunun doğru cevabı C seçeneği yani sırt masajı olacak.

Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin aslında Google’ın adını ‘Backrub’ koymuştu.

Backrup ne demek?

‘Sırt masajı’ anlamına da gelen kelimenin bu bağlamda masajla bir ilgisi yok. ‘Backrub’ bir internet sitesine, başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen ad.

Kim Milyoner olmak ister 125 bin liralık soru ve cevabı neydi?

İşte Kim Milyoner olmak ister 125 bin liralık soru ve cevabı:

Hangisi, 1918-1922 arasındaki mütareke döneminde İstanbul’da kurulmuş olan bir dernektir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Serdar Mete 125.000 lira değerindeki 10. soruda kalmıştı.

Kim Milyoner olmak ister 125 bin liralık soru ve cevabı: Hangisi, 1918-1922 arasındaki mütareke döneminde İstanbul’da kurulmuş olan bir dernektir?

A. İSKAMBİLLE SAVAŞ DERNEĞİ

B. TOMBALACILARLA MÜCADELE DERNEĞİ

C. SATRANÇ OYNAMAYI BIRAKTIRMA DERNEĞİ

D. TAVLA OYUNUNU YASAKLATMA DERNEĞİ

Sorunun doğru yanıtı B seçeneği olacak. Yani Tombalacılarla mücadele derneği. Bu dernek 1921 yılında kurulmuştur.

İşte Serdar Mete’nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yanıtladığı o zor sorulardan bazıları.

1990’lı ve 2000’li yıllarda dağılan “Yugoslavya”nın adı ne anlama gelmektedir?

A) Büyük Slavlar ülkesiB) Kuzey Slavlar ülkesiC) Genç Slavlar ülkesiD) Güney Slavlar ülkesi

Doğru cevap: Güney Slavlar ülkesi

Ve 30 bin lira değerinde bir başka soru…

Hangi spor tasarlanırken kışın kapalı alanda oyuncuların üşümeden oynayabilmesi amaçlanmıştır? sorusunun cevabı nedir?

A) Golf

B) Basketbol

C) Futbol

D) Tenis

Doğru cevabı B seçeneği yani basketbol.