Google'dan 'yapay zekâ' kararı

Video paylaşım platformu YouTube'daki videolar bundan böyle yapay zekâ yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenecek.

Karara gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.

NTV'nin haberine göre, Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zekâ tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.

Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.

Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.

Yapay zekâ videoları tek bir kişi izlemeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. Ancak şirket yetkilileri yapay zekânın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor.

