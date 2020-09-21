Google'dan 'yapay zekâ' kararı
Google, video paylaşım sitesi YouTube'daki videoların bundan böyle yapay zekâ yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetleneceğini açıkladı.
GÜNDEM 21.09.2020, 00:37
2
Video paylaşım platformu YouTube'daki videolar bundan böyle yapay zekâ yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenecek.
Karara gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.
NTV'nin haberine göre, Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zekâ tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.
Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.
Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.
Yapay zekâ videoları tek bir kişi izlemeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. Ancak şirket yetkilileri yapay zekânın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor.
Karara gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.
NTV'nin haberine göre, Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zekâ tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.
Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.
Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.
Yapay zekâ videoları tek bir kişi izlemeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. Ancak şirket yetkilileri yapay zekânın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü