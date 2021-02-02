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Google'dan Safiye Ali için özel logo! Türkiye'nin ilk kadın doktoruydu
Google, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin doğum gününü özel logo ile kutladı.
GÜNDEM 02.02.2021, 10:10
İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Safiye Ali'nin 127. yaş günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.Safiye Ali kimdir?
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.Safiye Ali kimdir?
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