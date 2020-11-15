Google'dan rekor ceza ile ilgili açıklama

Google'a, Rekabet Kurulu tarafından 196 milyon 708 bin TL idari para cezası kesilmesinin ardından Google yaptığı açıklamada, "Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurulu, 'genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı' suçlamasıyla uluslararası kuruluşa para cezası keserken, Google'dan yapılan açıklamada arama sonuçlarıyla değil reklam gösterimiyle gelir elde ettiklerini kaydetti.

Yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için Rekabet Kurulu ile çalışmaya devam edeceklerini duyuran Google, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.

“Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

