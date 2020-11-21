Google'dan önemli bir hizmet! Tüm dünyaya duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Google, Whatsapp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişimi mümkün kılan RCS tabanlı yeni mesajlaşma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Uygulama, şu anda sadece beta programına katılan kullanıcılar için kullanılabilir hale geldi.

Şirket, söz konusu özellikle birlikte kullanıcılara veri tabanlı bir çözüm ile SMS benzeri bir mesajlaşma çözümü sunmayı hedefliyor.

